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Китайского бизнесмена обворовали в Петербурге
Сегодня, 16:54
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smirenny

Китайского бизнесмена обворовали в Петербурге

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Знакомый предпринимателя взял товар якобы для реализации и скрылся.

В четверг, 27 августа, стало известно, что накануне, в среду, в полицию обратился гражданин Китая и рассказал, что его обокрали. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Дело в том, что гражданин КНР передал своему приятелю 50 тысяч медицинских масок для реализации. Стоимость партии оценивается в 250 тысяч рублей. Приятель потерпевшего скрылся, телефон выключил, а деньги, естественно, не вернул. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Ранее мы писали, что из квартиры бизнесмена в Ленобласти вынесли ювелирку, валюту и более 7 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: кража, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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