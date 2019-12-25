На петербургском рынке такси выросло число лицензий и китайских машин

на данный момент число действующих лицензий на легковые такси в городе на Неве превысило 31 700 штук.

В Северной столице отмечается резкий рост лицензий и китайских автомобилей на рынке такси. Об этом свидетельствуют оперативные данные петербургского комтранса, опубликованные в городской системе классификаторов.

Так, на данный момент число действующих лицензий на легковые такси в городе на Неве превысило 31 700 штук. С зимы показатель возрос на 28,6%.

При этом среди автомобилей такси с лицензией растёт число тех, что производятся в КНР. С начала 2023 года около 1200 лицензий выдано на автомобили Chery, что составляет 10,23% от общего числа. Кроме того, авто марки Geely получили 911 лицензий было ещё 392 достались JAC, 256 − Exeed.

Ранее мы сообщили о том, что цены на такси резко выросли в Петербурге.

Фото: Piter.TV