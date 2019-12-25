Такси и сервисы каршеринга переходят на китайские иномарки

Компании продолжают решать проблему с дефицитом других зарубежных авто.

В Петербурге и Москве по-прежнему актуальна проблема дефицита зарубежных иномарок и роста цен на авторынке. Выход из ситуации сервисы каршеринга и такси находят в китайском сегменте. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Так, один из популярных сервисов каршеринга перешёл на китайский автопром ещё с 2021 года. С ноября 2022-ого компания вывела на линию 500 новых автомобилей китайского производства в двух городах. В частности,

автопарк сервиса в Северной столице получил 100 новых Chery Tiggo 7 Pro в комплектации Elite.

Кроме того, востребованностью на петербургском рынке такси и каршеринга отличаются Haval, Cherry и Geely.

Ранее мы сообщили о том, что авторынок Петербурга снова начал расти в октябре.

Фото: Pxhere