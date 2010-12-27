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Китайцы попросили Владимира Путина переименовать Дальний Восток
Сегодня, 12:31
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lesjasap
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Китайцы попросили Владимира Путина переименовать Дальний Восток

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На Восточном экономическом форуме китайский олигарх предложил Путину изменить название у Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме китайский миллиардер Ронни Чичунг Чан со сцены попросил российского президента переименовать Дальний Восток. По мнению модератора действия, название региона не координируется с представлением иностранцев о нем. 
 
Представитель Китая предположил, что такое название подразумевает, что “центр мира” до сих пор находится в Европе. Однако, по мнению  Чана, такая ситуация не соответствует реальному положению дел. Спикер отметил, что сейчас Трансатлантическая торговля сдает свои позиции перед Транстихоокеанской, поэтому экономический рост обеспечивается именно благодаря Востоку. 
 
Владимир Путин и его администрация на данный момент никак не прокомментировали предложение китайского партнера. 
Теги: владимир путин , государственные отношения , китай , россия
Категории: Мировые новости

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