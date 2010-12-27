Китайцы попросили Владимира Путина переименовать Дальний Восток

На Восточном экономическом форуме китайский олигарх предложил Путину изменить название у Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме китайский миллиардер Ронни Чичунг Чан со сцены попросил российского президента переименовать Дальний Восток. По мнению модератора действия, название региона не координируется с представлением иностранцев о нем.

Представитель Китая предположил, что такое название подразумевает, что “центр мира” до сих пор находится в Европе. Однако, по мнению Чана, такая ситуация не соответствует реальному положению дел. Спикер отметил, что сейчас Трансатлантическая торговля сдает свои позиции перед Транстихоокеанской, поэтому экономический рост обеспечивается именно благодаря Востоку.

Владимир Путин и его администрация на данный момент никак не прокомментировали предложение китайского партнера.