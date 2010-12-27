Россия на очереди: жители Китая начнут пользоваться 5G уже в 2019 году

Коммерческий запуск 5G продукции, включая оборудование для базовой станции и терминалов, планируется на конец этого года.

Китайские операторы связи намерены к концу 2018 года начать внедрение технологий 5G, а в 2019 году обеспечить их полноценную работу в стране. Об этом пишет China Daily, ссылаясь на слова заместителя министра промышленности и информационных технологий Китая Цяо Юэшаня.

Операторы связи, в том числе China Unicom, China Mobile и China Telecom начнут внедрять СЧ-диапазон (среднечастотный диапазон) и НЧ-диапазон (низкочастотный диапазон) в 2019 и 2020 годах. Цяо Юэшаня

Китай приступил к исследованиям и разработке, а также экспериментальным испытаниям сети 5G еще в 2016 году. В настоящее время система проходит через этап разработки международных стандартов. Она должна быть представлена в июне этого года Международной организацией по стандартизации.

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