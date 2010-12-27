В Выборге исполнят кинохиты композитора Андрея Петрова

Концерт приурочен к Дню города и района.

В субботу, 17 августа, в Выборге выступят несколько вокальных и хореографических коллективов, а также актеры уличного театра и музыканты. Их можно будет увидеть на нескольких площадках в парке Ленина. Программа приурочена к Дню города и района, сообщила пресс-служба районной администрации.

Концерт детской эстрадной песни "Волшебная страна Эльфов" пройдет с 13:00 до 14:30 у детской библиотеки А. Ааалто.

Там же с 17:00 до 18:30 сыграют концерт "Киношлягеры Андеря Петрова". Оркестр исполнит знаменитые композиции из "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Служебный роман", "Жестокий роман" и многих других фильмов. Отметим, что на концерт приглашаются все желающие.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в День города и района в Выборге будут работать сразу несколько концертных площадок.

Фото: "Звездный журнал"; пресс-служба администрации Выборгского района