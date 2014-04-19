На берегу Финского залива пройдёт опенэйр "Кинолес"

Зрители увидят 18 короткометражек, созданных молодыми режиссёрами.

В период с 13 по 17 июля на берегу Финского залива состоится седьмой опенэйр-фестиваль "Кинолес". Гости мероприятия смогут насладиться короткометражными работами молодых режиссёров на пляже "Морские Дубки" посёлка Лисий Нос. Об этом сообщила пресс-служба организаторов —СПб ГБУ "Приморский культурный центр".

Всего на суд зрителей представят 18 фильмов, некоторые из которых созданы призерами фестивалей международного и отечественного уровней. В частности, список режиссёров-участников пополнили создатели "Аритмии" Наталия Мещанинова и Борис Хлебников.

Помимо зрительского голосования, в выборе лучших картин будет учтено мнение жюри. Его возглавит ученик Александра Сокурова Владимир Битоков. В перерывах между показами для гостей устроят тематические лекции и мастер-классы.

Ранее мы сообщили о том, что в киноцентре "Великан Парк" покажут голливудские фильмы.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Приморский культурный центр"