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Кинолента "Т-34" возглавила российский прокат в выходные

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По итогам выходных он собрал более 720 млн рублей.

Кинолента "Т-34" возглавила российский прокат в выходные. Соответствуюая информация рахмещена на портале kinobusiness.com за 4-7 января.

Так, По итогам выходных фильм собрал более 720 млн рублей.

Работа режиссера Алексея Сидорова повествует о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что фильм вышел в прокат 27 декабря.  Главные роли исполнили такие известные актеры, как  Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие. 

Ранее мы сообщали о том, что В сети появился проморолик с кадрами из финального сезона "Игры престолов"

Видео:кинопоиск

Теги: кино
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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