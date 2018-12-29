По итогам выходных он собрал более 720 млн рублей.

Кинолента "Т-34" возглавила российский прокат в выходные. Соответствуюая информация рахмещена на портале kinobusiness.com за 4-7 января.

Так, По итогам выходных фильм собрал более 720 млн рублей.

Работа режиссера Алексея Сидорова повествует о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что фильм вышел в прокат 27 декабря. Главные роли исполнили такие известные актеры, как Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.

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