Глава государства не пострадал, график его работы не изменился.

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю. Об этом сообщили в администрации президента.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая. В публикации отмечается, что два беспилотника были нацелены на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Они были выведены из строя в результате принятых своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы.

Также сообщается, что глава государства не пострадал, график его работы не изменился. В Кремле расценивают эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

Ранее в Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы.

Видео: Telegram / Соседи. Якиманка-Замоскворечье