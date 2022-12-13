  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:47
323
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю

0 0

Глава государства не пострадал, график его работы не изменился.

Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю. Об этом сообщили в администрации президента.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая. В публикации отмечается, что два беспилотника были нацелены на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Они были выведены из строя в результате принятых своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы.

Также сообщается, что глава государства не пострадал, график его работы не изменился. В Кремле расценивают эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

Ранее в Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы.

Видео: Telegram / Соседи. Якиманка-Замоскворечье

Теги: атака, беспилотники, киев, кремль
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии