Украины может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Данное действие со стороны властей допускает и стратегия государственной ж/д компании.

В Киеве допустили возможность возобновления железнодорожного сообщения между столицей Украины и областями Донбасса. Об этом заявил Министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам политика, власти страны планируют завершить восстановления моста в Станице Луганской и организовать следующие "переходные пункты". К ним же он отнес и возможные ж/д сообщения между Украиной, ЛНР и ДНР. Так государство хочет обеспечить народу более комфортное передвижение.

Напомним, что стратегия компании "Украинские железные дороги" до 2023 года учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

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