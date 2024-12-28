Кибераферистов, рассылавших сообщения с фишинговой ссылкой, задержали в Северной Осетии

Полиция раскрыла схему получения мошенников доступа к личным кабинетам россиян на "Госуслугах".

Кибераферистов, рассылавших сообщения с фишинговой ссылкой, задержали полицейские Северной Осетии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов в социальных сетях. Установлено, что пятеро знакомых под руководством 21-летнего молодого человека из города Бугры в Ленинградской области в течение полутора месяцев осуществляли массовые рассылки SMS-сообщений с просьбой не доверять словам неизвестных. Жертвы обмана получали ссылки для прочтения более подробной информации о различных видах дистанционных мошенничеств.

В действительности же интернет-адрес вёл на мошеннический сайт с файлом, содержащим вредоносную программу. Тот, кто скачивал вирус, неосознанно открывал аферистам доступ к своим персональным данным и аккаунту на портале "Госуслуги". пресс-служба МВД РФ

Оперативники установили, что соучастники преступлений действовали по указанию неустановленного куратора, который связался с ними через Интернет. На текущий момент полицейские определили причастность банды к десяти фактам криминальной деятельности. Речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации и аферам. Потерпевшими стали шесть человек из Петербурга, Казани, Норильска, а также Нижегородской области. Ведется уголовное дело по статьям 159 и 272 УК РФ. Фигуранты расследования полностью признали свою вину.

В Москве осуждены участники криминальной схемы за сбыт парфюмерии без маркировки.

Фото и видео: МВД Медиа