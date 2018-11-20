Керри использует шатдаун против Дональда Трампа

Деятельность Трампа приносит вред стране, которая не переживет его второго срока. Об этом сообщил экс-глава Госдепа Джон Керри.

Высказывания Джона Керри об "опасном" для США президенте Дональде Трампе - это давление на него в сложный момент, когда рейтинги упали до минимума. Это мнение научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, которое он сообщил ФБА "Экономика. Сегодня".

Деятельность Трампа приносит вред стране, которая не переживет его второго срока. Об этом сообщил экс-глава Госдепа Джон Керри.

Полное пренебрежение этого президента дипломатией позорит нашу страну на мировой арене, он подрывает саму основу нашей демократии. Он...изолировал Америку в мире, отбросив нас назад и угрожая тем самым институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны, чтобы объединить мир. Наша демократическая система может не пережить еще одного четырехлетнего срока Дональда Трампа, и единственный способ, которым мы можем прекратить этот внутренний хаос, - выигрывать выборы по всей стране в этом году и избрать демократа в Белый дом в 2020 году. Джон Керри.

Подходящий момент

Это заявление Керри – это давление со стороны Демократической партии, воспользовавшейся политическими последствиями временного закрытия правительства, уверен эксперт Владимир Васильев.

Это заметно ударило по рейтингу Трампа, цифры упали до минимума. И если судить по предыдущим шатдаунам, такие кризисы не забывались. В частности, в 1995-1996 годах именно это стало одним из решающих факторов победы Клинтона. Демократы рассчитывают сейчас на то, что нынешний шатдаун действительно тоже не забудут. Владимир Васильев, эксперт.

С 22 декабря по 25 января - работа правительства США была приостановлена. Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности спорили о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Из-за этого зарплату не получали около 800 тысяч рабочих.

В результате снижения экономической активности реальный (с поправкой на инфляцию) валовой внутренний продукт в IV квартале 2018 года сократился на $3 млрд по сравнению с ожидавшимися показателями. Несколько дней назад Трамп не исключил продления шатдауна еще на три недели. Он не уверен, что демократы и республиканцы смогут прийти к компромиссу в вопросе строительства стены на границе с Мексикой. В интервью The Wall Street Journal Трамп оценил шансы на успех переговоров "меньше, чем 50 на 50. Владимир Васильев, эксперт.

"Временная величина"

По мнению Василева, нынешние высказывания Керри - способ "добить" Трампа как внутри страны и попытка усилить изоляцию главы Белого дома.

Это продолжает борьбу глобалистов и националистов - ведь Керри является одним из самых ярких выразителей глобалистской линии, которую Соединенные Штаты проводили при последних президентах, и которую пытается сломать Трамп своей концепцией "Америка превыше всего". "То есть Керри хочет донести международным партнерам США, что Трамп - президент только одного срока, временная величина. За всем этим стоит и попытка если не вынудить Трампа подать в отставку, но подействовать на республиканцев - чтобы он не прошел сито первичных выборов". Владимир Васильев, эксперт.

Попытка блокировки

Эксперт затрудняется делать прогнозы, сможет ли президент США выбраться из этой ситуации.

Трамп запустил механизм внешнеполитических кризисов, и вполне возможно, что он и дальше прибегнет к нагнетанию международной напряженности. Керри, вероятно, это понимает, и не исключено, что его заявление - еще и попытка создать некий паралич во внешней политике, чтобы не допустить новых резких шагов Трампа. Владимир Васильев, эксперт.

Ранее сообщалось, что Центробанк включил "желтый свет" потребительским кредитам.

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