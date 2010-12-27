Керченский мост будут защищать гидроакустические системы безопасности

Специальные гидроакустические системы, которые предполагается использовать для защиты Керченского моста от противоправных действий, будут работать по принципу радиолокационных станций (РЛС), применяемых военными для обнаружения воздушных угроз, рассказывают эксперты.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", мост через Керченский пролив планируется охранять с помощью специальных гидроакустических систем российского производства. В том числе они применяются для охраны объектов ВМФ. Об этом рассказал директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема-Агат" Станислав Чуй.



Система состоит из подводной и надводной аппаратуры для активной гидролокации в охраняемой зоне акватории. Она способна как обнаружить диверсанта, так и передать данные для его задержания на стационарный пункт.



По словам военного эксперта и капитана первого ранга в отставке Константина Сивкова, такие системы необходимы для обеспечения безопасности. Дальность обнаружения такой системы измеряется несколькими километрами, а этого достаточно для вычисления и уничтожения приближающейся подводной цели, способной нанести поражение мосту, отмечает эксперт.



Принцип работы гидроакустических систем со станциями РЛС, которые направлены на работу с воздушными целями. Но цель в воде обнаружить не так просто в связи с изменением траектории лучей и помехами.



Эксперт в области кораблестроения Прохор Тебин отмечает, что Керченский пролив - особо ценный инфраструктурный объект как и любой объект ВМФ, поэтому использование подобных систем для его охраны оправдано.



Фото: ВКонтакте/Керченский мост