Посол России оценил сплоченность коллективного Запада.

Евросоюз практически полностью слился с НАТО, поэтому стал обслуживать национальные интересы США в отношении украинской поддержки и нанесению России наибольшего ущерба. Соответствующее заявление в эфире египетского телеканала Al-Qahera News сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что на текущий момент киевский режим живет практически на содержании у Брюсселя и Вашингтона. Это говорит о том, что как только военные поставки со стороны Запада для ВСУ прекратятся, то местным властям придется искать новые способы для завершения регионального конфликта.

Здесь уже трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского союза. Это примерно одно и то же. Обе эти организации слились... чтобы нанести России как можно больший ущерб и изменить баланс европейской безопасности в свою пользу. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Посол РФ заявил о планах России работать с тем президентом США, которого изберут.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London