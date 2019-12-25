Каждый второй петербуржец не желает проходить медицинские просмотры

Вместе с тем, больше половины россиян недовольны состоянием своего здоровья.

В четверг, 19 августа, аналитики СК "Росгосстрах жизнь" и цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" поделились с Piter.tv данными опроса, согласно которым только каждый третий россиянин считает себя полностью здоровым и не нуждается в прохождении медицинского осмотра.

Однако каждый пятый респондент говорил о нехватке времени на поход на прием к доктору, а каждый шестой вообще не доверяет врачам и медицине. Больше половины опрошенных проходят профилактические медицинские осмотры, из них каждый третий делает это чаще, чем раз в год.

Чаще всего медосмотры проходят жители Новосибирской области (68,5%), в Москве чуть меньше, 64,8% респондентов, а в Петербурге и вовсе 53% респондентов. 34,9% респондентов не проходят профилактические медицинские осмотры и не считают это необходимым. Нежелающих проходить медосмотры в Петербурге оказалось 43,6%. В Москве – 31,9%.

Каждый третий опрошенный интересуется проблемами здорового образа жизни и старается его соблюдать, регулярно читает об этом. В то же время 28,6% респондентов не интересуются вопросами ЗОЖ, так как считают себя полностью здоровыми. Часть респондентов только готовятся перейти на здоровый образ жизни.

Интересно, что женщины чаще мужчин интересуются вопросами связанными с ведением здорового образа жизни. Мужчины указывают, что им не хватает мотивации, времени, а некоторые удовлетворены своим состоянием здоровья и физической формой.

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