Каждый пятый петербуржец хотел бы работать четыре дня в неделю

При этом 38% горожан выступили за шестидневку.

Около 65% петербуржцев довольны своим графиком работы. Об этом свидетельствуют данные опроса специалистов сервиса hh.ru.

Почти 67% респондентов работают по привычному графику – 5/2. На работу два через два ходят всего 8% горожан. График 19% опрошенных не вписывается в стандартные рамки. Это самозанятые и те, кто работает в свободном режиме 1/1, 2/1, 3/1 и т.д.

Среди недовольных своим графиком 38% петербуржцев хотели бы работать шесть дней в неделю и один отдыхать. Каждый пятый (22%) предпочел бы 4-дневную рабочую неделю. Больше всего дополнительный выходной хотят студенты и представители административного персонала.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян расплачивается наличными.

Фото: pexels.com