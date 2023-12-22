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Из квартиры многоэтажки на Заречной украли ноутбук и украшения на 120 тыс. рублей
Сегодня, 8:11
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Из квартиры многоэтажки на Заречной украли ноутбук и украшения на 120 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 18 января, в полицию поступило сообщение от 26-летней петербурженки о том, что из её квартиры, расположенной на 25-ом этаже дома на Заречной улице, вынесли ноутбук и драгоценности.  Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что вор проник в квартиру в период с 8:00 до 19:00 путём подбора ключей к входной двери и похитил ноутбук стоимостью 15 тыс. рублей, браслет с двумя кулонами и серьги из металла жёлтого цвета, кольцо с рубином, и с места происшествия скрылся.

Общая сумма материального ущерба составила 120 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что у пенсионерки из Кировска вскрыли квартиру и украли ювелирные изделия.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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