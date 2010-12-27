Российские ученые изучат водные экосистемы на экологически чистом судне

Катамаран, работающий на солнечных батареях, отправится по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород – Москва – Астрахань.

Ученые изучат водные экосистемы на экологически чистом судне. Специалисты отправятся в экспедицию Санкт-Петербург – Великий Новгород – Москва – Астрахань на катамаране, работающем на солнечных батареях. Об этом сообщает "Интерфакс".

Судно стартует 11 мая от стрелки Васильевского острова. За три месяца специалисты пройдут более 5 тысячи километров и побывают в 20 регионах России. За это время ученые возьмут пробы воды и проверят ее на загрязнение. При этом плавание на экологически чистом судне не исказит результаты топливными следами.

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