Картины 10-ти петербургских футболистов передали центру "Антон тут рядом"

Работы выставят на благотворительном аукционе, все вырученные средства с которого пойдут на помощь студентам центра.

В минувшее воскресенье, 22 сентября, картины от "Зенита" передали центру "Антон тут рядом". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Церемония состоялась в перерыве матча против "Рубина" на "Газпром Арене".

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Известно, что картины выставят на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут на помощь студентам центра.

Напомним, что картины созданы в рамках акции "Синий квадрат" в Эрмитаже. К рисунка приложили руку 10 футболистов "Зенита" и главный тренер.

Ранее мы сообщали о том, что "Краснодар" разорвал контракт с Павлом Мамаевым.

Фото: фк зенит