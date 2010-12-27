Картины 10-ти петербургских футболистов передали центру "Антон тут рядом"

В минувшее воскресенье, 22 сентября, картины от "Зенита" передали центру "Антон тут рядом". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Церемония состоялась в перерыве матча против "Рубина" на "Газпром Арене".
Наши люди с аутизмом умны и талантливы, но не могут жить как мы, они не владеют нашим языком. Мы помогаем им обучаться, адаптироваться и заниматься творчеством
заявила Любовь Аркус
Известно, что картины выставят на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут на помощь студентам центра.
Напомним, что картины созданы в рамках акции "Синий квадрат" в Эрмитаже. К рисунка приложили руку 10 футболистов "Зенита" и главный тренер.
Ранее мы сообщали о том, что "Краснодар" разорвал контракт с Павлом Мамаевым.
Фото: фк зенит
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