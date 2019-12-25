В Петербурге раскрыли картельный сговор на проведение работ по благоустройству

Нарушителей ждет административная ответственность.

Петербургская УФАС выявила картель на выполнение работ по благоустройству города. Об этом 23-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Материалы в антимонопольный орган поступили из прокуратуры Курортного района. Проверка показала, что 5 организаций приняли участие в 21 закупке в период с 2017 по 2019 год. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 147 млн рублей. Снижение цены на торгах было не более 1%.

УФАС установило, что организации вели совместную предпринимательскую деятельность и участвовали в аукционах с одного IP-адреса. Работы участники картеля также осуществляли совместно.

Материалы дела на ООО "СМЭУ-5", ООО "Квалитет", ООО "Дельтабалт+", ООО "Фортуна", ООО "Илатан" направили в полицию. Организаций может ждать административный штраф.

Ранее Петербургское УФАС заподозрило в городе музыкальный картель.

Фото: Piter.TV