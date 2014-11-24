Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении карманницы в пункте «Петроэлектросбыта»

Петербургская прокуратура направила в суд дело карманницы-рецидивистки, которая в пункте «Петроэлектросбыта» решила украсть у женщины денежные средства.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы. Она обвиняется по пунктам "в", "г" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае этого года карманница похитила из кармана куртки женщины денежные средства, дисконтные карты и другие личные вещи в пункте "Петроэлектросбыта" на проспекте Просвещения.

Общий ущерб составил 5 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV

