Капремонт театра "Буфф" в Красногвардейском районе выполнят за 190 млн рублей

В здании начались протеки крыши, также потребовалось обновление внешнего фасада.

Государственная строительная экспертиза одобрила проект капремонта театра "Буфф" на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе Петербурга. На мероприятия направят 190 млн рублей. Как пишет "Деловой Петербург", шестиэтажному зданию потребовалось обновление из-за проблем с гидроизоляцией.

Театр был возведён на месте кинотеатра "Охта" в 2010 году. Через 3 года в нём обрушился подвесной потолок над буфетом, в связи с чем театр закрывали на 3 месяца. По данным суда, в строительстве были применены материалы, неприемлемые для данного вида работ.

По словам заместителя директора по эксплуатации здания театра "Буфф" Дмитрия Савченко, в ходе ремонтных работ пройдёт обновление внешнего фасада здания и витражей, а также устранение протечки крыши посредством укладки новых рубероидов. Савченко добавил, что учреждение некоторое время простоит в лесах, но продолжит работу во время ремонта.

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Фото: Citywalls.ru