Капремонт семи старинных домов на 3 улицах будет проведен в Выборге

Объявлен тендер на разработку проектов предстоящих работ. На это выделено до 68,8 млн рублей.

Капитальный ремонт семи старинных домов запланирован в Выборге (Ленинградская область). Первым этапом станет оценка их состояния и создание проектной документации для предстоящих работ. Как сообщало в четверг Delovoe.tv, фонд капремонта многоквартирных домов Ленобласти разместил закупку. По итогам ее аукциона намечено найти компанию, которая реализует этот этап.

За соответствующие работы фонд готов заплатить до 68,8 млн рублей.

В документации закупки говорится о семи домах. № 9, № 14 и № 16 на Красноармейской улице, № 13 и № 21 на Крепостной и № 12 и № 10 на улице Сторожевой Башни.

Пять из семи зданий построены до 1940 года. Все дома являются объектами культурного наследия.

В рамках будущих работ предполагается, в частности, ремонт фундаментов, подвальных помещений, крыш, внутридомовых систем, фасадов, замена или модернизация лифтов.

Сроки самого ремонта в документации не указаны.

Заявки от фирм, желающих создать проекты ремонтов, принимают до 24 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, реконструкция контактной сети трамвая пройдет на участке Купчинской улицы.

Фото: lenobl.ru