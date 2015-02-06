На дороге "Аннино — Разбегаево" обустраивают тротуары

Асфальт по всей дороге уже заменён летом, впереди – установка ливневой канализации и нового освещения.

В Ленинградской области подходит к концу обустройство тротуаров в населённых пунктах Иннолово, Райкузи, Большие Томики, Рюмки и Аннино, сообщили сегодня в Telegram-канале дорожников региона.

Как отмечается, на восьми километрах ремонтируемой дороги получается почти 11 километров тротуаров – они ведут к новым остановкам, которые были установлены летом.

Асфальт по всей дороге уже заменён летом, впереди – установка ливневой канализации и нового освещения. Завершение капитального ремонта запланировано на весну следующего года.