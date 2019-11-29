В сети появился клип Канье Уэста на песню "Closed on Sunday"

В клипе появилась Ким Кардашьян с детьми.

В пятницу, 29 ноября, в сети появился новый Канье Уэста на песню "Closed on Sunday". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале рэпера.

Видео было снято в Вайоминге, недалеко от ранчо Канье Уэста. В клипе появилась Ким Кардашьян с детьми. По сюжету вначале Канье прогуливается по скалам со своей семьей. Затем к ним присоединяется процессия на бронированных автомобилях. В итоге люди выходят из машин и образуется хор.

Студийный альбом рэпера "Jesus Is King" вышел 25 октября.

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Видео:Kanye West/YouTube