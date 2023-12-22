За дорожной ситуацией на Невском проспекте будут следить 78 камер

На семи опасных перекрестках Невского проспекта было установлено 78 комплексов фотовидеофиксации, которые предназначены для контроля нарушений ПДД. Об этом синформирует пресс-служба Смольного.
Оборудование будет работать круглосуточно и следить за такими нарушениями, как проезд на красный свет светофора, пересечение стоп-линии, неправильный поворот из второй полосы и другие. Несмотря на установку камер, визуальный образ Невского проспекта, который является объектом ЮНЕСКО, остался неизменным.
Подрядчик также соблюдал правила Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в отношении размеров и цветов кронштейнов и опор. В настоящее время в Петербурге функционируют 1360 камер фотовидеофиксации. Губернатор Александр Беглов отметил, что разработка комплекса "Безопасный город" продолжается.
Ранее мы сообщили о том, что с февраля благоустройство в Петербурге будут контролировать комплексы с ИИ.
Фото: Piter.TV
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