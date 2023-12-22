За дорожной ситуацией на Невском проспекте будут следить 78 камер

Несмотря на установку камер, визуальный образ Невского проспекта, который является объектом ЮНЕСКО, остался неизменным.

На семи опасных перекрестках Невского проспекта было установлено 78 комплексов фотовидеофиксации, которые предназначены для контроля нарушений ПДД. Об этом синформирует пресс-служба Смольного.

Оборудование будет работать круглосуточно и следить за такими нарушениями, как проезд на красный свет светофора, пересечение стоп-линии, неправильный поворот из второй полосы и другие. Несмотря на установку камер, визуальный образ Невского проспекта, который является объектом ЮНЕСКО, остался неизменным.

Подрядчик также соблюдал правила Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в отношении размеров и цветов кронштейнов и опор. В настоящее время в Петербурге функционируют 1360 камер фотовидеофиксации. Губернатор Александр Беглов отметил, что разработка комплекса "Безопасный город" продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что с февраля благоустройство в Петербурге будут контролировать комплексы с ИИ.

Фото: Piter.TV