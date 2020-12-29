Камера засняла, как на Выборгской набережной столкнулись автомобили

Информации о пострадавших пока не поступало.

На Выборгской набережной в Петербурге столкнулись легковые автомобили. Авария произошла в ночь на воскресенье, 24 января. О происшествии рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На Выборгской набережной столкнулись два автомобиля. Машину Ситимобила выбросило на тротуар – написали очевидцы в группе.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах можно заметить, как на оживленной дороге происходит "куча мала" из автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало. Однако комментаторы рассказали, что за рулем автомобиля "Ситимобил" могла быть девушка, которая потеряла сознание.

Ранее мы показали, как российский автомобиль во Фрунзенском районе врезался в столб.

Видео: Piter.tv