КамАЗ влетел в автобус на Хошимина

Автомобиль КамАЗ врезался в автобус №180 на улице Хошимина. Об этом сообщили свидетели, поделившиеся фотографиями в соцсетях.
ДТП произошло в 16:43. В результате столкновения были разбиты все стекла в окнах автобуса со стороны входа, а его корпус сильно деформирован. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, пострадал один человек, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Детали происшествия уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что авария на проспекте Королева с пострадавшей школьницей попала на видео.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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