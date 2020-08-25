КамАЗ влетел в автобус на Хошимина

Пострадал один человек, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Автомобиль КамАЗ врезался в автобус №180 на улице Хошимина. Об этом сообщили свидетели, поделившиеся фотографиями в соцсетях.

ДТП произошло в 16:43. В результате столкновения были разбиты все стекла в окнах автобуса со стороны входа, а его корпус сильно деформирован. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, пострадал один человек, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что авария на проспекте Королева с пострадавшей школьницей попала на видео.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком