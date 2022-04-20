Антон Алиханов сообщил о том, что регион давно никого и ничего не боится.

Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции. Такой информацией Антон Алиханов поделился с журналистами "РИА Новостей". Российский чиновник добавил, что в области местные власти уже привыкли ко всему, поэтому уже никого и ничего не боятся.

Нет, не боюсь… Чего бояться-то? Мы в Калининградской области смело смотрим открытыми глазами страху в лицо…транзит калининградский весь открыт. Антон Алиханов, глава Калининградской области

Чиновник заметил, что некоторые предприниматели боялись того, что боялись того, что грузы больше не смогут ходить от остальной части России до Калининградской области и обратно.

В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости