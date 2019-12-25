Антон Алиханов рассказал, что из бюджета региона на данные задачи выделены средства.

Калининградские власти окажут помощь поставщику ресторанов McDonald"s. Такое заявление в собственном аккаунте в Telegram-канале сделал глава региона Антон Алиханов. Чиновник записал видеообращение в связи с приостановкой деятельности иностранной компании на территории РФ. Он напомнил о том, что ГК "Атлантис" является крупнейшим поставщиком ресторанов сети. Власти области готовы оказать поддержку из бюджета, чтобы фирма могла продолжать функционировать.

Есть опасения…У нас есть и другие потребители, которые уже направили заявки на дополнительное производство и расширение линейки для других ресторанов, для других сетевых организаций. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Чиновник уточнил, что денежные средства из регионального бюджета пойдут на строительство новых предприятий ГК "Атлантис". В частности, речь идет о молочном заводе, на котором будут изготавливаться сыры для полуфабрикатов. Алиханов добавил, что власти региона оперативно начнут принимать меры для того, чтобы сохранить рабочие места и перенастраивать производства под нужды новых клиентов.

Володин предложил открыть рестораны "У дяди Вани" вместо McDonald"s.

Фото и видео: Telegram /

