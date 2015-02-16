Стало известно, каких питомцев предпочитали заводить петербуржцы в октябре

Также подсчитаны расходы на содержание домашних животных в регионе.

Согласно данным платформы Авито, жители Петербурга в октябре 2024 года предпочитали заводить кошек, а не собак: число новых владельцев кошек увеличилось на 25%. Беспородных кошек выбирают в 90% случаев. Самые популярные породы кошек — сибирские, шотландские, британские и бурманские.

Что касается собак, то наибольшим спросом пользуются боксеры, лавретки, кане-корсо, шарпеи и шпицы.

Расходы на содержание домашних животных зависят от множества факторов, включая состояние здоровья питомца, размер и потребности в питании. Перед появлением четвероногого друга в доме стоит подготовить необходимый инвентарь: средняя цена большого пакета корма в Петербурге составляет 2 900 рублей, лакомств — 700 рублей. Пара мисок для пищи и воды обойдется в 2 500 рублей, лежанка среднего размера — 2 300 рублей, переноска — 1 600 рублей. Хорошая расческа стоит около 700 рублей, игрушка для питомца — 900 рублей. Поводок для собаки в среднем обойдется в 1 000 рублей, а для кошки понадобятся лоток (1 200 рублей) и наполнитель (1 100 рублей). Таким образом, подготовка к появлению собаки в доме потребует вложений в размере 12 600 рублей, а кошки — 13 900 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на ведущих в Петербурге увеличился в четыре раза.

Фото: пресс-служба Авито