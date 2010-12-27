Какие дороги отремонтируют в Выборге летом 2019

В 2019 году Выборг ремонтирует 10 дорог. Остальные дороги восстанавливают в рамках гарантийных обязательств и ямочного ремонта. Что еще и когда будут ремонтировать? Редакция "Piter.TV" узнала ответы на эти вопросы.

Какие дороги отремонтируют в Выборге?

Дорожный ремонт в Выборге начался летом. С 1 июня дорожные фирмы приступили к фрезерованию ул. Михайловской, а также ул. Октябрьской, ул. Уральской. Там предстоит полностью поменять асфальтовое покрытие.

Жители Выборга в интернет сети, обсуждая это событие, шутили: "Подождите, еще не начались дожди. Рано асфальтировать".

Что еще и когда будут ремонтировать? Редакция "Piter.TV" узнала ответы на эти вопросы.

В 2019 году Выборг ремонтирует 10 дорог. Остальные дороги восстанавливают в рамках гарантийных обязательств и ямочного ремонта.

Дорожный комитет районной администрации сообщает, что объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту ул. Западная в Выборге. Заключение муниципального контракта запланировано на июль 2019 года.

В этот же период будут объявлены аукционы еще на ряд объектов: ул. Весенний поток, ул. Рубероидная, ул. Батальонная, ул. Большая Гвардейская, ул. Клубная и перекресток ул. Куйбышева и ул. Ильинской.

Значит и по этим улицам подрядчики смогут приступить к работам в летний период.

Ямочный ремонт в Выборге начался еще весной. В нормативное состояние запланировано привести 8800 кв.м. асфальтового покрытия.

Дорожные фирмы, которые делали ремонт в Выборге в последние 5 лет, выполнили ремонт участков, на которых были выявлены дефекты весной текущего года. Гарантийные работы проведены на 14 дорогах по улицам: Приморская, Новопоселковая, Надежная, Ростовская, 3-я Озерная, Путейская, 1-я Бригадная, Судостроительная, 2-я Южная, Травяная, Круговая. Приморское шоссе, набережная 40-летия ВЛКСМ, набережная 30 Гвардейского корпуса.

В настоящее время гарантийные работы идут на ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Московском пр.

Автор: Анна Литик