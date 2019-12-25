Как записаться на МРТ в Санкт-Петербурге наиболее удобным способом

Магнитно-резонансная томография – современный и очень информативный метод исследования с помощью ядерного магнитного резонанса. Учитывая, что метод неинвазивный, на данный момент развития медицины нет альтернативной методики, которая могла бы дать столь четкую визуализацию внутренних органов и тканей человека.

В результате обследования врачи получают целую серию послойных снимков исследуемого органа. МРТ лучше всего подходит для изучения мягких тканей человека, его суставов. Широко применяют МРТ для получения достоверной информации о состоянии головного и спинного мозга, суставов, позвоночника, сосудистой системы, нервов, внутренних органов, молочных желез. Если требуется подтвердить или опровергнуть диагноз, связанный с костями, лучше выбрать КТ, также компьютерная томография лучше демонстрирует легочную ткань, а практически во всех остальных случаях больше информации даст именно магнитно-резонансная томография.

МРТ головного мозга способна выявить даже самые незначительные сосудистые нарушения, аномалии развития, очаги демиелинизации, опухоли, анатомические особенности. При этом обследование можно повторять столько раз, сколько нужно, чтобы наблюдать за пациентом в динамике, ведь томограф полностью безопасен для человека.

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Фото: mrt-v-spb.ru