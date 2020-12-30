Экс-участник группы "Стекловата" рассказал о жизни после клипа про Новый год

Легендарную песню четверо ребят записали в 2001 году.

В канун Нового года многим россиянам обязательно вспоминается легендарный клип на наивную песню про этот праздник, ее спела группа "Стекловата" из Оренбурга. Экс-солист группы Артур Еремеев (на фото крайний справа) рассказал, как сложилась его жизнь после выхода в 2001 году клипа о надеждах и мечтах. Слова артиста приводит телеканал "Санкт-Петербург".

Сейчас Еремеев продолжает работать в музыкальной сфере, но из танцующего певца перешел в продюсеры. Теперь артист занимается продвижением других проектов и исполнителей. Былая популярность не оставляет Еремеева, мужчина добавил, что клип "Стекловаты" каждый год публикуют в программах, роликах, интернет-пабликах, также на клип не перестают делать отечественные и зарубежные пародии.

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Фото: скрин YouTube / Государство Детство