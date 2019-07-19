Как проходят работы на Смоляном мысе: дневник благоустройства

Канал Piter.TV еженедельно публикует видеоотчеты о продвижении работ по благоуйстроству Смоляного мыса. Сегодня, 19 июля, наша редакция провела очередную аэросъемку.
Подрядчик ООО "Дорстрой 47" продолжает земляные работы и очистку территории. В настоящее время техника и строители работают вблизи культурно-развлекательного комплекса "Петр I. Северный плацдарм".
Администрация Выборгского района уделяет значительное внимание этому объекту. Каждую неделю специалисты профильных комитетов выезжают на место для контроля и содействия подрядчику в исполнении техзадания.
Работы по благоустройству должны завершиться к 22 ноября 2019 года.
Фото, видео: Piter.TV
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