Как добраться из Петербурга в Финляндию: транспорт, цены, отзывы

Piter.TV решил рассказать, как добраться из Петербурга в Финляндию, потратив при этом минимум денег и сил.

В последнее время все больше людей путешествует из Петербурга в Финляндию. В связи с этим Piter.TV решил рассказать, как добраться из Северной столицы в Суоми, потратив при этом минимум денег и сил.

Добраться из Петербурга в Финляндию на автобусе

Самым популярным транспортом среди туристов являются автобусы. Главный плюс такого путешествия — приемлемая цена. К слову, сегодня можно добраться из Северной столицы в Хельсинки от 1000 до 1500 рублей. Стоимость, как всегда, зависит от степени комфорта транспортного средства. Расписание всех автобусов можно посмотреть на Яндексе. Они отправляются от разных станций петербургского метро ежедневно с 00.00 до 04.00.

Добраться из Петербурга в Финляндию на поезде

Ежедневно из Санкт-Петербурга (Ладожский вокзал) в Хельсинки (ж/д вокзал) ездит поезд "Лев Толстой". Состав отправляется из Северной столицы в 06.01, в столицу Финляндии он прибывает в 13:30 по московскому времени. Главный плюс такой поездки — это комфорт и надежность. Однако за удобство придется заплатить. Один билет в плацкарт стоит 3000 рублей, в купе — 5668 рублей, в люкс — 8072 рублей. Поезд делает 5 остановок.

Кроме того, из Петербурга в Хельсинки ездит скоростной поезд "Аллегро". Он едет значительно быстрее "Льва Толстого". В частности, время в пути сокращается с 7,5 часов, до 3,5 часов. "Аллегро" курсирует по маршруту ежедневно в 6.40, 11.25, 15.25 и 20.25. Стоимость билета зависит от класса. Пассажиры первого класса должны будут заплатить около 11 тысяч рублей, второго — около 7 тысяч. Паспортно-визовой контроль осуществляется во время движения поезда. Остановок состав не делает.

Хорошие новости для болельщиков. Билет на "Аллегро" к чемпионату мира по футболу подешевеет на 25 %. За билет во втором классе придется отдать 4,5 тысячи рублей, в первом — около 8 тысяч рублей.

Добраться из Петербурга в Финляндию на машине

Добираться из Санкт-Петербурга в Хельсинки намного комфортнее на машине. Надежнее, конечно, самому сесть за руль своего автомобиля. В этом случае вы точно будете знать, что ваша поездка не сорвется. Однако не у всех есть такая возможность, а на поезде или автобусе ехать не хочется. Тогда лучшим решением будет воспользоваться сервисом BlaBlaCar. С его помощью вы выберите сами себе водителя и машину, на которой отправитесь в путешествие. Кроме того, у вас будет возможность договориться с попутчиком об удобном времени. В большинстве случаев водители идут на встречу. Экономных путешественников особенно порадует цена. Из Петербурга в Хельсинки вы сможете добраться за 750 рублей.

Из Петербурга в Финляндию: отзывы о пограничниках

Те, кто часто путешествует из Петербурга в Финляндию, говорят, что пограничники доброжелательные. Проверяют паспорт, общаются, и если все в порядке ставят штамп и желают счастливого пути. Однако есть единичные случаи, когда вас могут не пустить в Финляндию. Например, шенген могут закрыть из-за вранья.

Главное не врать финским погранцам.....если спросят куда едите, не обманывайте, если едите из финки еще куда-то... 3 недели назад моя сестра ехала через Хельсинки в Милан на шоппинг. На соседнем кресле сидела молодая парочка вся в любви. Погранцы спросили сестру, мол куда она? Та сунула билеты и сказала, что пробудет в Хельсинках 2 дня и потом на неделю в Милан, потом снова 2 дня в Хелсинках. Ей пожелали доброго пути, оштамповали и отстали. У молодой парочки спросили тоже самое, и те ответили что в Хельсинки отдохнуть на выходные. Погранцы окинули взглядом чемоданы и спросили их ли это? После положительного ответа они вскрыли чемодан и обнаружили там купальники, парео и билеты в Барселону. Так закончился отпуск ребят. Их сняли с поезда. Девушка рыдала и цеплялась руками. Парень белого цвета шел молча. На 5 лет закрыт шенген. NightFairy

А этот отзыв, видимо, написала знакомая пары, которую высадили с поезда за вранье.

Сегодня друзья должны были лететь в Испанию из Хельсинки. У них финский шенген. Визу обкатали 2 недели назад. На финской таможне, спросили куда едете и после ответа в Хельсинки, начали обыскивать. Нашли в сумках билеты в Испанию, анулировали визу, сняли отпечатки пальцев, сфоткали и отправили домой. Вот такая вот хрень история. Пользователь11

И вот еще одно доказательство того, что с финскими пограничниками стоит быть честными.

В мае летела через Финляндию в Португалию. На границе честно расписала маршрут. Пограничник заботливо осведомился, сколько у меня денег, улыбнулся и пожелал счастливого пути. А вот совсем недавно ездила на неделю в велопоход по Финляндии. На границе сказала Хельсинки (он был отправной точкой), и наткнулась на вопросительный взгляд пограничника (типа, не верю), пришлось раскрыть карты (Таммисаари, Ханко, Турку). В общем, стали строже на границе. tron2

Стоит помнить, что пограничники работают медленно. Если они начнут сомневаться в чем-то, то обязательно попросят пройти вас на тщательный досмотр. Он может длиться более получаса. Транспорт, на котором вы едете, ждать вас не будет. Если он уедет, то деньги за проезд вам не вернут. Выезжая из Петербурга в любой город Финляндии, пассажир должен соблюдать требования по перевозке наличной валюты, а также личных вещей. При себе необходимо иметь загранпаспорт с действующей визой и страховку выезжающего за рубеж.

Фото: pixabay.com, яндекс расписания, blablacar.ru, visit-petersburg.ru