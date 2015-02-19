Проект благоустройства обсудили с горожанами.

Стало известно, как будет выглядеть новая набережная Охты после благоустройства. Визуализацией общественного пространства, которое планируют благоустроить в 2025-2026 годах на Шоссе Революции, 63, поделился глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в своем tg-канале.

После работ по обновлению пространства здесь появятся пешеходные дорожки, зоны уличного спорта, тихого отдыха, качели и две смотровые площадки на Охту. На набережной установят шезлонги и скамейки. Там сделают современное освещение.

Проект благоустройства обсудили с горожанами. Петербуржцы предложили установить на территории камеры. Жители попросили в спортивной зоне разместить теннисные столы, баскетбольные кольца, антивандальное спортивное оборудование и другое.

Ранее мы писали, что новое общественное пространство на улице Химиков готово на 96 процентов.

Фото: Telegram / Андрей Хорт