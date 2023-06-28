Кадры расстрела автомобиля с сотрудником центра "Э" в Ингушетии

Неизвестные преступники обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" сотрудники пресс-службы регионального управления полиции по Ингушетии. Известно, что в транспортном средстве находились в том числе и представители Центра противодействия экстремизму. Жертвой трагедии стал один человек из ППС Назрани.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия"
сообщение от 360.ru
По предварительным сведениям, погибший являлся прикомандированным охранником для заместителя руководителя ЦПЭ МВД по Ингушетии Адама Хамхоева. Медицинский персонал сообщил о нескольких пострадавших. Позже в Telegram-канале отметили, что количество жертв увеличилось до трех человек. Убитыми считаются несколько сотрудников по фамилии Аушевы.
Сам Хамхоев не пострадал. Пострадали два человека - гражданские. Нападавшие передвигались на автомобиле Lada 2115 и скрылись в направлении Северной Осетии.
пресс-служба МВД РФ
Неизвестный с ножом обокрал салон красоты на Ленинском проспекте.
Фото и видео: Telegram / Readovka
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