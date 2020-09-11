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Кадиллак сбил мужчину в Калининском районе

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Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

В пятницу, 11 сентября, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки Кадиллак. Водитель наехал на мужчину 1990 года рождения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, авария случилась примерно в 16:40 на пересечении улицы Замшина и проспекта Маршала Блюхера. Пешеход был сбит вне зоны перехода и получил тяжелые травмы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что пожилой велосипедист оказался под колесами Mercedes с прицепом на трассе "Кола".

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, калинский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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