Кабмин утвердил правила предоставления регионам льготных бюджетных кредитов

Михаил Мишустин перечислил преимущества, которые получат власти субъектов РФ.

Кабинет министров России утвердил правила предоставления регионам страны льготных бюджетных кредитов. Соответствующей информацией поделился на очередном заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что государство поможет субъектам РФ улучить свою финансовую ситуацию.

Поможем регионам снизить рыночный долг, заместить часть займов, которые они брали у банков, или погасить задолженность по облигациям. Для этого утверждены правила льготных бюджетных кредитов . Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Определяется, что денежные средства будут выделяться регионам по очень низкой ставке - в 0,1% годовых. Эти кредиты просители получат на длительный срок до 2028 года. Данную задолженность погасить можно будет, начиная с 2025 года. Такая поддержка даст местным властям возможность уменьшить рыночные долги, а также сократить платежи по обслуживанию. В свою очередь это даст высвобождение ресурсов для реализации актуальных проектов, совершенствования инфраструктуры.

Мишустин: более 2,5 млн заявок поступило на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Фото и видео: Правительство России

