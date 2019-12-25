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Кабмин РФ выделил 1 млрд рублей на реконструкцию Лиговского путепровода
Сегодня, 20:35
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Кабмин РФ выделил 1 млрд рублей на реконструкцию Лиговского путепровода

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Срок завершения реконструкции путепровода – 30 октября 2021 года.

На реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге выделен 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Максима Соколова. Средства выделены распоряжением Правительства РФ для городских властей в рамках распределения межбюджетных трансфертов.

В настоящее время генподрядчик "СК "Орион Плюс" ведет работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе. Кроме того, возводится покрытие путепровода первой очереди, устанавливаются фундаменты для шумозащитных экранов и обустраивается ливневая канализация.

Готовность объекта составляет 30 процентов. Срок завершения реконструкции путепровода – 30 октября 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируется построить новую транспортную развязку на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Первым этапом масштабного проекта станет подготовка документации планировки территории для ее размещения.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский путепровод, петербург, реконструкция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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