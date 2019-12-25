Кабмин РФ выделил 1 млрд рублей на реконструкцию Лиговского путепровода

Срок завершения реконструкции путепровода – 30 октября 2021 года.

На реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге выделен 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Максима Соколова. Средства выделены распоряжением Правительства РФ для городских властей в рамках распределения межбюджетных трансфертов.

В настоящее время генподрядчик "СК "Орион Плюс" ведет работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе. Кроме того, возводится покрытие путепровода первой очереди, устанавливаются фундаменты для шумозащитных экранов и обустраивается ливневая канализация.

Готовность объекта составляет 30 процентов. Срок завершения реконструкции путепровода – 30 октября 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируется построить новую транспортную развязку на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Первым этапом масштабного проекта станет подготовка документации планировки территории для ее размещения.

Фото: Piter.tv