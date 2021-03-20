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К реконструкции школы в Соляном переулке подключили КГИОП
Сегодня, 18:06
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К реконструкции школы в Соляном переулке подключили КГИОП

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Историческое здание школы №181 - постройки XIX века.

К реконструкции школы  №181 в Соляном переулке подключили комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Как сообщила газета "Петербургский дневник", с таким указанием выступил губернатор города Александр Беглов.

Осмотрев школу в рамках объезда Центрального района города, Беглов дал распоряжение сотрудникам комитета подключиться к процессу реконструкции. Историческое здание школы №181 - постройки XIX века.

Зданию необходим капитальный ремонт фасада и косметический ремонт некоторых внутренних помещений. Представители администрации рассказали, что в рамках реконструкции школы уже заложены средства на проекто-сметные работы по капремонту фасада.

Это одна из старейших школ города. В ней ведется преподавание с 1823 года. В этой школе учились многие известные люди. Создан великолепный музей.  Дух этой школы нужно сохранить

Александр Беглов

Ранее Piter.tv сообщал о том, что Петербург представит программу реконструкции и модернизации школ в центральных районах.

Фото: Пул 78 / Telegram

Теги: кгиоп, петербург, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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