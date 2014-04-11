К 300-летию СПбГУ в Петербурге зажгут факелы Ростальных колонн

Кроме того, на Дворцовом мосту появятся флаги вуза, а общественный транспорт украсят его символикой.

В честь 300-летия СПбГУ 8 февраля будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, на Дворцовом мосту появятся флаги вуза, а общественный транспорт украсят его символикой. Также на новые туристические карты нанесут здания СПбГУ с тематическиими и историческими материалами.

В 2024 году университет откроет отдельную площадку во время празднования Дня города. Летом праздник выпускников "Алые паруса" будет посвящён юбилею СПбГУ и Российской Академии наук.

Ранее мы сообщили о том, что в СПбГУ разработали дрон для помощи в поисках потерявшихся людей.

Фото: пресс-служба Смольного