К 2030 году проверку ЕГЭ могут поручить компьютеру

На данный момент экзамены проверяют 40 тысяч специалистов, а компьютерная проверка облегчит их задачу.

К 2030 году проверку работ единого государственного экзамена могут поручить компьютеру. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на слова директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой.

Предполагается, что к этому времени развитие искусственного интеллекта достигнет уровня, который позволит оценить развернутые ответы школьников.

Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы. Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений.

На данный момент экзамены проверяют 40 тысяч специалистов, а компьютерная проверка облегчит их задачу и исключит субъективный фактор. Однако разработка искусственного интеллекта может стоить миллиарды рублей, а соответствие ему может препятствовать развитию творческого потенциала школьников.

Ранее Piter.TV писал о том, что Рособрнадзор подал в суд на педагога, рассказавшего об утечке ЕГЭ.

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