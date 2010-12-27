  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К 2020 году 70% территории полигона "Новоселки" рекультивируют
Сегодня, 14:38
22
nadezhda_sib

К 2020 году 70% территории полигона "Новоселки" рекультивируют

0 0

Председатель комитета по благоустройству Петербурга подвел итоги работы за 2018 год.

Петербург потратил около 9 млрд рублей на программу "Благоустройство и охрана окружающей среды в 2018 году". Власти города занимаются очисткой водоемов, оборудованием новых парков и ликвидацией свалок. В том числе до конца 2019 года планируют рекультивировать 70% полигона "Новоселки". Об этом сообщил "Петербургский дневник". 

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский отметил, что в том году на охрану окружающей среды ушел 1 млрд 336 млн рублей. Около 3,5 млрд потратили на содержание зеленых зон. 
Более 9,5 млн твердых отходов вывезли с территории Петербурга, а также было ликвидировано 92% незаконных свалок. Работа по борьбе с ними не заканчивается.

В планах также рекультивация территории полигона "Новоселки". До 2020 года ее обещали сделать на 70%. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что виновники несанкционированной свалки на Советском проспекте привлечены к ответственности. 

Фото: pixabay.com 

Теги: благоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии