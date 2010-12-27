К 2020 году 70% территории полигона "Новоселки" рекультивируют

Председатель комитета по благоустройству Петербурга подвел итоги работы за 2018 год.

Петербург потратил около 9 млрд рублей на программу "Благоустройство и охрана окружающей среды в 2018 году". Власти города занимаются очисткой водоемов, оборудованием новых парков и ликвидацией свалок. В том числе до конца 2019 года планируют рекультивировать 70% полигона "Новоселки". Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский отметил, что в том году на охрану окружающей среды ушел 1 млрд 336 млн рублей. Около 3,5 млрд потратили на содержание зеленых зон.

Более 9,5 млн твердых отходов вывезли с территории Петербурга, а также было ликвидировано 92% незаконных свалок. Работа по борьбе с ними не заканчивается.

В планах также рекультивация территории полигона "Новоселки". До 2020 года ее обещали сделать на 70%.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что виновники несанкционированной свалки на Советском проспекте привлечены к ответственности.

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