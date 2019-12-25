К сентябрю у 49 школ Петербурга установят "пежачих полицейских"

По нескольким другим адресам такие же работы проведут до октября.

К началу нового учебного года возле 49 школ Петербурга появятся "лежачие полицейские", соответствующую работу проводит "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Об этом рассказали в КРТИ.

Всего в 2020 году планируется обустроить искусственные неровности на 117 адресах, на 52 адресах уже "лежат" дорожные полицейские. Неровности у школ обустроят в первую очередь, по всем остальным улицам работы доведут до конца к октябрю.

Восемь "школьных" неровностей установят в Адмиралтейском районе Петербурга, 10 – в Петроградском, по одной – в Калининском, Василеостровском, Курортном и Московском районах, семь – в Центральном, по два – в Приморском и Петродворцовом.

Ранее мы сообщали, что Смольный разрешил провести 1 сентября праздничные линейки для первоклассников и выпускников школ.

Фото: balashover.ru