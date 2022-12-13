К 12 марта в Петербурге высота снежного покрова достигла 32 см

За последние сутки в городе выпало 10 мм осадков – треть от месячной нормы.

В Петербурге сегодня, 12 марта, высота снежного покрова составляет 32 сантиметра. Этой весной удалось побить рекорд зимнего сезона 2023 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

За последние сутки в городе выпало 10 мм осадков – треть от месячной нормы. Сугробы стали выше еще на 6 сантиметров.

Синоптик отметил, что максимальная высота снежного покрова в Северной столице была отмечена в декабре 2022 года. Тогда она достигала 19 сантиметров. В теплом январе высота составляла 12 сантиметров, в феврале — 16.

Ранее на Piter.tv: неделя закончится в Петербурге порывистым ветром и снегопадом.

Фото: Piter.tv