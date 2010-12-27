КРТИ проверила мост в Курортном районе

Ремонтные работы на мосту через Горский ручей завершились.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Курортном районе завершились ремонтные работы моста через Горский ручей. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Новое сооружение проверили лично редседатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин и директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин. Отметим, что ремонт закончился раньше срока, мост должны были сдать к декабрю.

Известно, на капермонт моста выделили около 42,6 миллиона рублей.

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