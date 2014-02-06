Победителей конкурса ёлочной игрушки наградили в Эрмитаже

Мероприятие "Создай экспонат для Эрмитажа" объединяет людей разных возрастов и национальностей.

В городе на Неве состоялось награждение победителей VII Международного конкурса ёлочной игрушки "Создай экспонат для Эрмитажа". Всего было подано примерно две тыс. заявок, а в финале оказались 250 участников. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В 2023 году участники конкурса создавали ёлочные игрушки на основе фразы из "Медного всадника" Пушкина - "Люблю тебя, Петра творенье...". В мероприятии приняли участие представители РФ, ФРГ, Англии, Японии, Канады, Беларуси, Узбекистана, США и Республики Эль-Сальвадор.



Мероприятие "Создай экспонат для Эрмитажа" объединяет людей разных возрастов и национальностей. На этот раз среди участников был даже однолетний ребёнок, при этом самому старшему конкурсанту 77 лет.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)