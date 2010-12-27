КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний

КНДР приостанавливает испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Помимо этого, с 21 апреля закрывается полигон для ядерных испытаний. Об этом за несколько дней до встречи с президентом Южной Кореи объявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Северная Корея прекращает испытания ядерного оружия и с 21 апреля закрывает полигон. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Медузу".

По словам лидера КНДР Ким Чен Ын, в ядерных испытаниях больше нет необходимости, так как средства встали на вооружение.

Вместе с тем, страна взяла курс на "тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом". В приоритете у КНДР мощная социалистическая экономика и кардинальное повышение уровня жизни граждан.

Новость уже прокомментировал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Северная Корея согласилась заморозить ядерные испытания и закрыть большой полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и мира, большой прогресс! Жду нашего саммита", – отметил он.

Напомним, на 27 апреля назначен саммит с участием Северной и Южной Корей. На май-июнь намечена встреча Ким Чен Ына с Трампом – первые за всю историю личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР.