КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний

Северная Корея прекращает испытания ядерного оружия и с 21 апреля закрывает полигон. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Медузу".
По словам лидера КНДР Ким Чен Ын, в ядерных испытаниях больше нет необходимости, так как средства встали на вооружение.
Вместе с тем, страна взяла курс на "тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом". В приоритете у КНДР мощная социалистическая экономика и кардинальное повышение уровня жизни граждан.
Новость уже прокомментировал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.
"Северная Корея согласилась заморозить ядерные испытания и закрыть большой полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и мира, большой прогресс! Жду нашего саммита", – отметил он.
Напомним, на 27 апреля назначен саммит с участием Северной и Южной Корей. На май-июнь намечена встреча Ким Чен Ына с Трампом – первые за всю историю личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР.